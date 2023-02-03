ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство обороны РФ сообщило об успешном продолжении наступления войск на донецком направлении.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", – заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, противник в ходе боевых столкновений потерял порядка 40 военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-37.

Российские войска также уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в районе Красноармейска в ДНР. Возле Михайловки поражены два склада боеприпасов.

Ранее врио главы Лисичанска Андрей Скорый сообщил об освобождении поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике на границе с ДНР.



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