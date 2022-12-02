02 декабря, 21:35Политика
Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте
Фото: depositphotos/palinchak
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте. По словам политика, он в молодости хотел стать журналистом.
"Я не видел себя историком – теща заставила. Я хотел быть журналистом, готовился на факультет журналистики. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком – иди, сдавай экзамены". Я думаю, ну, ладно. Может, и правильно", – поделился президент.
При этом Лукашенко выразил благодарность своей теще.
Ранее белорусский лидер заявил, что Минск не хочет конфликтов, а соседние страны должны знать, что Белоруссия – мирное государство. Лукашенко также предложил соседним государствам вместе топить печку и жарить шашлыки.
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