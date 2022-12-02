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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте. По словам политика, он в молодости хотел стать журналистом.

"Я не видел себя историком – теща заставила. Я хотел быть журналистом, готовился на факультет журналистики. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком – иди, сдавай экзамены". Я думаю, ну, ладно. Может, и правильно", – поделился президент.

При этом Лукашенко выразил благодарность своей теще.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск не хочет конфликтов, а соседние страны должны знать, что Белоруссия – мирное государство. Лукашенко также предложил соседним государствам вместе топить печку и жарить шашлыки.

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