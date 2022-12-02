В МИД РФ оценили заявление Франции о создании трибунала

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В министерстве иностранных дел РФ возмущены заявлением МИД Франции о создании специального трибунала "по преступлениям агрессии России". Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве назвали такой механизм квазисудебным, добавив, что данное решение обладает правовым нигилизмом.

"В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции", – говорится в сообщении.

В МИД отметили цинизм Франции из-за того, что власти страны не видят преступлений ВСУ и замалчивают их, а также в течение восьми лет не замечали и продолжают не обращать внимания на обстрелы Донбасса.

"При полном безразличии со стороны мнимых ревнителей законности и прав человека из числа либеральных демократий киевская хунта год за годом упорно формирует атмосферу тотальной нетерпимости к инакомыслию, прибегая к самым гнусным формам давления на неугодные СМИ и журналистов и потворствуя насилию против них, вплоть до физической расправы", – говорится в сообщении.

В министерстве потребовали от французских дипломатов не делить людей на правильных и неправильных. Там также отметили, что хотели бы видеть среди отправленных на Украину юристов эксперта для изучения "злодеяний украинских националистов".

Накануне во Франции объявили о начале работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию трибунала для расследования действий России на Украине. Париж поддержал проводимые Киевом и Международным уголовным судом в Гааге расследований.



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