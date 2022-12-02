Литовский генерал заявил о переводе контингента США в режим боевой готовности

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Подразделение Вооруженных сил США, находящееся в Литве, переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности. Об этом сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рупшиса, ранее главной целью было намерение показать присутствие войск. Подразделения занимались знакомством с местностью и тренировками.

"А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те подразделения и оборудование, которые сразу могли бы воевать. То есть просто такой переход из одного режима в другой", – отметил он.

Рупшис уточнил, что порядок присутствия контингента сохранится до 2025 года. Ранее указанного срока перехода к постоянному дислоцированию не произойдет.

При этом усиление военного присутствия по всей Европе не означает перехода к активной обороне. Подобное является реакцией на ситуацию, сообщил литовский генерал.

Ранее Пентагон одобрил продажу Литве восьми РСЗО HIMARS. Общая стоимость вооружения оценивалась в 495 миллионов долларов. По данным Пентагона, продажа поспособствует модернизации литовских вооруженных сил и повысит возможности их взаимодействия с армией США.



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