Экс-советник Госдепа признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран

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Соединенные Штаты занимались ударами по энергетической инфраструктуре еще во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке, признал экс-советник в двусторонней российской-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден.

Как сообщает РИА Новости, эксперт выступил в эфире турецкого новостного телеканала TRT World. Участие в беседе также принял первый заместитель председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе дискуссии Полянский процитировал ответ бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа на вопрос о том, почему Североатлантический альянс лишает Югославию 70% электричества и водоснабжения.

"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если (президент Сербии Слободан. – Прим. ред.) Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО", – говорил Шиа на брифинге в 1999 году.

Полянский указал, что в этот раз позиция стран НАТО почему-то отличается и они не понимают военных расчетов России.

Карден, в свою очередь, заявил, что Киеву и союзникам не стоит удивляться, что Россия "использует" зиму в своей специальной военной операции. По его словам, Штаты целенаправленно проводили некоторые свои кампании в холодное время года. Он уточнил, что речь идет об операции "Шок и трепет" в 2003 году в Ираке и в Сербии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, как НАТО целенаправленно наносило удары по инфраструктуре Югославии.

Она процитировала выступление бывшего пресс-секретаря Альянса, в котором он заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа, который в результате атак остался без воды и тепла.



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