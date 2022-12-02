Политиков и экологов возмутило блюдо из омаров на ужине Байдена и Макрона – СМИ

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Решение Белого дома подать на торжественный ужин лидеров США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона блюдо из омаров вызвало критику политиков и экологических активистов, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, в Белый дом были доставлены 200 омаров из штата Мэн, ловля которых в настоящее время находится в центре юридических и нормативных споров. Экологи выясняют, наносит ли оборудование промысловиков вред находящимся под угрозой исчезновения гренландским китам.

"Не выбор сыра стал самым спорным пунктом в меню на первом государственном ужине Байдена с <...> Макроном. Вместо этого лобстер из штата Мэн, приготовленный в масле, посадил Белый дом в горячую лужу", – говорится в публикации.

Из-за того, что безопасность ловли омаров в Мэне пока находится под вопросом, две природоохранные группы США предостерегли ранее потребителей от покупки местных ракообразных, а одна из крупнейших американских сетей супермаркетов приостановила продажи данных морепродуктов.

"Если мэнский омар достаточно хорош, чтобы его подавать в Белом доме, почему он недостаточно хорош для всех розничных продавцов морепродуктов?" – заявила сенатор от штата Мэн Мэн Сьюзан Коллинз с соцсетях.

"Это был небольшой шок, когда было объявлено, что мэнский омар включен в меню Белого дома на государственном ужине", – заявил руководитель одной из организаций по защите океана и его ресурсов Гиг Броган.

Ранее сообщалось, что Байдена раскритиковали за селфи с детьми во время его рабочего визита на остров Нантакет. Две маленькие девочки находились в магазине. В этот момент президент США подошел к витрине и застыл, ожидая совместного снимка.

Журналистка издания Nantucket Current Минди Робинсон заявила, что на фотографии Байден выглядит "пугающе".

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