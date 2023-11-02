Эстония может выслать получивших гражданство РФ в исключительном порядке

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Эстонцев, получивших российское гражданство в исключительном порядке, могут выслать из республики, предупредил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эстонские СМИ.

"В ситуации, когда Эстония признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. <...> Этому сопутствуют очень четкие и юридически обязывающие последствия, вплоть до высылки из страны", – высказался он.

В российском законодательстве предусмотрели условия об исключительном порядке получения гражданства РФ. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед страной или представляющих интерес для государства в связи со своей профессией или по иным причинам.

По мнению Лаури Ляэнеметс, РФ пытается таким образом "расширить свое влияние". Он считает, что Москва надеется "призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности" после получения гражданства.

Ранее сообщалось, что в Эстонии заблокировали порталы для просмотра российских телеканалов. Всего перекрыли доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу, содержание которых якобы носит характер враждебной пропаганды.

Также в республике решили отказаться от образования на русском языке. В МИД Эстонии заявили, что это не противоречит международным нормам и документам по правам человека. Глава ведомства Маргус Цахкна подчеркнул, что решение правительства о реформировании системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, вне зависимости от их родного языка.



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