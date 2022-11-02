В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высылка Молдавией российского дипломата и объявление его персоной нон грата не останется без ответа со стороны Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, такое решение республики – подтверждение курса местных властей на демонтаж сотрудничества между странами. Захарова подчеркнула, что происходящее имеет глубокие исторические корни. Она также считает, что это происходит с подсказки европейских и заокеанских покровителей.

"Данный недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании, развернутой прозападными политистеблишментом и средствами массовой информации Молдавии. Раскручиваются надуманные тезисы о "российской военной угрозе", "злонамеренном вмешательстве" России во внутренние дела Молдавии", – сказала Захарова.

Представитель МИД назвала эти заявления бездоказательной шумихой. По ее словам, ее истинные цели заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от непростой внутренней ситуации в политике и экономике страны. Захарова назвала прискорбным, что Молдавия приносит дружественные отношения с Россией в жертву "конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу".

О решении Молдавии выслать российского дипломата стало известно в понедельник, 31 октября. Власти отметили, что приняли такое решение из-за того, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности.



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