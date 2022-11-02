Фото: AP/Ahn Young-joon

КНДР произвела запуск еще шести ракет, в том числе противовоздушных, в сторону Японского и Желтого морей, передает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Республики Корея.

"Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса "земля – воздух", в сторону Японского и Желтого морей", – говорится в сообщении.

В ночь на 2 ноября стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

Кроме того, управление безопасности на море Японии сообщило о запуске еще одной баллистической ракеты, район падения ракеты не уточнялся. По данным Yonhap, Пхеньян запустил не менее 17 баллистических ракет малой дальности и типа "земля – воздух".

Как заявили в комитете начальников штабов ВС Республики Корея, со стороны КНДР в направлении буферной зоны Японского моря было также совершено более 100 артиллерийских выстрелов. Ведомство назвало действия Пхеньяна нарушением межкорейского соглашения.

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