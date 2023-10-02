Посольство США опровергло информацию о подготовке к беспорядкам в Грузии

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Посольство США в Тбилиси опровергло заявления властей Грузии о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало подготовку местного населения к беспорядкам. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на заявление дипмиссии.

"Озвученные сегодня обвинения против одного из поддерживаемого нами проектов ошибочны и существенно неточно отражают цели нашей помощи Грузии", – сказали в американском диппредставительстве.

По данным агентства, 2 октября Служба госбезопасности Грузии (СГБ) отчиталась о задержании трех граждан Сербии, которые прибыли в страну по приглашению USAID для проведения тренингов с гражданскими активистами с целью дальнейшего участия последних в свершении власти.

В посольстве США заверили, что помощь USAID грузинскому населению прозрачна, и отдельно коснулись сотрудничества с организацией "Канвас". С участием последней, по словам дипломатов, проводились тренинги с матерями, требующими улучшения условий для своих онкобольных детей, и адвокатами, специализирующимися на правах пожилых граждан.

Ранее в СГБ Грузии заявили, что группа лиц, среди которых бывший замглавы МВД страны Георгий Лордкипанидзе, готовит мероприятия наподобие украинского "евромайдана" 2014 года, которые привел к госперевороту в стране.