02 августа, 09:49Политика
Верховный правитель Малайзии посетит РФ 5–10 августа
Фото: ТАСС/AP/Hasnoor Hussain
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом 5–10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом", – говорится в сообщении.
В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие отношений РФ и Малайзии, а также международные и региональные вопросы.
Ранее сообщалось, что Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца 2025 года. Данный вопрос уже находится на финальной стадии обсуждения, отмечал директор по международному продвижению по туризму Малайзии Акбал Сетия.
Он добавил, что у малазийской стороны есть согласие по этому вопросу, однако оно не финализировано. Сейчас Малайзия решает вопрос с дозаправкой самолетов и обеспечения их безопасности. Кроме того, еще необходимо проложить маршруты.