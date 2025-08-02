Верховный правитель Малайзии посетит РФ 5–10 августа

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Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом 5–10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом", – говорится в сообщении.

В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие отношений РФ и Малайзии, а также международные и региональные вопросы.

Ранее сообщалось, что Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца 2025 года. Данный вопрос уже находится на финальной стадии обсуждения, отмечал директор по международному продвижению по туризму Малайзии Акбал Сетия.

Он добавил, что у малазийской стороны есть согласие по этому вопросу, однако оно не финализировано. Сейчас Малайзия решает вопрос с дозаправкой самолетов и обеспечения их безопасности. Кроме того, еще необходимо проложить маршруты.