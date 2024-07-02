Депутаты ГД подготовили проект об ограничении программы переселения соотечественников

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали парламентарии Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") и Михаил Матвеев (КПРФ).

"Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также лица, являющиеся выходцами (эмигрантами) из РСФСР и Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В документе также приводится статистика МВД, по данным которой за прошлый год самое большое число заявлений на участие в программе по переселению соотечественников в РФ поступило от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана.

По словам авторов законопроекта, после распада СССР в данных странах увеличилось несколько поколений жителей, которые были воспитаны по традициям, культурным и моральным ценностям своей родины. Они не знают русский язык и не имеют связей с народом РФ, отмечается в пояснительной записке.

"Очевидно, что в настоящее время реализация программы переселения соотечественников уже не отвечает изначально поставленным целям и представляется необходимым законодательно закрепить предлагаемые изменения, соответствующие текущему положению дел", – добавляется в документе.

В феврале правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Постановление было подготовлено в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, в том числе – из недружественных стран.

