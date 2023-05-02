Экс-разведчик ВС США предложил план раздела Украины между Россией и Польшей

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Разделение Украины между Польшей и Россией было бы самым разумным разрешением конфликта. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

"Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. Она должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России", – сказал Риттер.

По словам экс-разведчика, между российским и украинским государствами может наступить мир, если западная часть Украины будет убрана. Он соотнес эту ситуацию с Гражданской войной в Соединенных Штатах периода 1861–1865 годов.

Риттер сказал, что после Гражданской войны жители Алабамы смогли примириться с жителями Нью-Йорка, потому что все они являются американцами.

В январе этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг информацию о том, что польские власти задумывались о разделе Украины в самом начале вооруженного конфликта. Польский политик добавил, что подобные заявления похожи на пропаганду РФ.



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