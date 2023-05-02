Спикер палаты конгресса США резко ответил на вопрос журналиста из РФ

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Председатель палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти резко ответил на вопрос представителя российского информагентства о том, планируют ли США сокращать помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел во время визита Маккарти в Израиль. К какому СМИ принадлежал задавший вопрос российский журналист, агентство не уточняет.

"Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной", – сказал американский парламентарий, отвечая на вопрос.

Известно, что ранее Маккарти неоднократно в негативном ключе высказывался относительно поддержки Украины. В частности, он призывал более внимательно отнестись к вопросу выделения средств, а также хотел, чтобы Киев нес большую ответственность за получаемые им деньги.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон намерен в скором времени предоставить Киеву дополнительную военную помощь для проведения контрнаступления. Там также добавили, что США предоставили уже почти все вооружение, которое украинская сторона запрашивала для наступательных действий.



США пообещали Украине дополнительные поставки оружия