Украина будет находиться в стагнации до 2034 года – экономист

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Украина будет находиться в стагнации как минимум до 2034 года. Об этом заявил украинский политик, экономист и политолог Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

"Поскольку Украина – это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении", – заявил он.

Соскин также раскритиковал надежды президента Украины Владимира Зеленского на план Маршалла по восстановлению страны. Он назвал Зеленского клоуном и ребенком, который ничего не понимает.

По словам экономиста, ситуация на Украине будет только ухудшаться. Соскин ожидает усиление политических репрессий и террора со стороны киевских властей.

Ранее ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли раскритиковал новый план Маршалла по восстановлению Украины. По его мнению, помощь Запада не должна сводиться только к предоставлению денег.

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