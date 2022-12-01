Министр экономики ФРГ признал гибель бойцов ВС РФ от немецкого оружия

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Поставки вооружения Украине необходимы, при этом нельзя легкомысленно аплодировать гибели или ранению российских военных. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Stern.

По его словам, он лично подписал документ, который позволял ВСУ убивать и ранить военнослужащих РФ с помощью оружия, поставленного Украине ФРГ.

"И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда понимаешь, что немалое количество из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет – в том числе от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении стоит моя подпись", – добавил Хабек.

Ранее сообщалось, что американские власти заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева. Закупка будет проводиться в рамках пятого пакета предложений по оказанию помощи Украине, куда войдут обучение и материально-техническая поддержка.



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