Орбан посетит Киргизию на следующей неделе и встретится с Жапаровым

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Киргизию во вторник, 5 октября, для встречи с президентом республики Садыром Жапаровым. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымакиев, пишет РИА Новости.

Политики планируют провести переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят широкий спектр вопросов киргизско-венгерского стратегического партнерства. Кроме того, Азымакиев уточнил, что по итогам встречи ожидается подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества двух стран.

Также в среду, 6-го числа, Орбан примет участие в заседании совета глав государств Организации тюркских государств, добавил он.

В свою очередь, одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи, заявил ранее Владимир Путин. По словам главы государства, страны связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, страны эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах. Кроме того, по его словам, Россия также входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии.