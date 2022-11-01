Украинцам рекомендовали переехать в сельские дома с печным отоплением

Фото: Москва 24/Алексей Сивцов

Жителям городов Украины рекомендовали переехать в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук выразил мнение, что при отсутствии отопления, света и воды на протяжении нескольких суток единственным выходом может быть эвакуация.

Эксперты пояснили, что в многих населенных пунктах нет альтернативных вариантов в отопительный сезон, так как для граждан будут доступны лишь пункты обогрева и буржуйки. При этом пережить зиму горожанам поможет переезд в сельские дома, которые обогреваются дровами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в худшем случае жители украинской столицы могут остаться зимой без отопления, света и воды. Он пояснил, что из-за этой угрозы власти намерены развернуть более тысячи пунктов обогрева для горожан. По его словам, там можно будет выпить чай, зарядить телефоны и согреться.

Россия начала наносить удары по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. В этот день Владимир Путин заявил, что удары наносились военнослужащими России из высокоточного оружия.



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