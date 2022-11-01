Новый посол Сирии в России вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Фото: Агентство "Москва"

Новый посол Сирии в Москве Башар Джаафри вручил копии верительных грамот спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилу Богданову. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча дипломатов состоялась во вторник, 1 ноября.

4 октября Москва дала официальный агреман на назначение нового посла Сирии в России. О согласии с российской стороны сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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