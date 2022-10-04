Российский самолет Ан-26 уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Самолет Ан-26 ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией. Об этом РИА Новости сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

Он сообщил, что инцидент произошел в 07:25 по московскому времени 3 октября. По словам Егорова, американские беспилотники MQ-9 и MQ-1 следовали по маршруту самолета, что привело к необходимости уклонения.

"Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", – сообщил Егоров.

Ранее Владимир Путин на трехстороннем саммите в Тегеране заявил о деструктивной линии Запада в Сирии. Он сообщил, что из указанных районов исходит реальная опасность преступности, экстремизма, сепаратизма.

До этого сообщалось, что ВКС РФ обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в ходе процедуры воздушного патрулирования в Сирии.

Экипажи ВКС России ликвидировали боевиков, которые совершали диверсии в отношении мирных жителе и объектов гражданской инфраструктуры Сирии, действуя из пустыни.

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