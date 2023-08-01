Секретарь СНБО Украины опроверг информацию о наличии планов на случай смерти Зеленского

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

У Украины нет планов на случай смерти лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Он назвал материал журналистов на эту тему "полным бредом".

"Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация", – сказал секретарь СНБО.

Ранее в СМИ со ссылкой на депутата Верховной Рады Николая Княжицкого сообщили о планах Украины на случай смерти Зеленского. Как уточнил Княжицкий, это поможет избежать вакуума власти.

По словам авторов статьи, официальные лица Украины не хотят обсуждать то, что случится, если Россия добьется успеха.

Зеленский обратился в Раду за продлением военного положения на Украине еще на 90 суток