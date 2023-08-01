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Если украинский президент Владимир Зеленский больше не будет способен выполнять свои обязанности, то власть перейдет к Верховной раде. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского депутата Николая Княжицкого.

Он считает, что это поможет избежать вакуума власти.

Издание отметило, что Зеленский планирует заграничные поездки в строжайшей секретности. Журналисты уверены, что в Киеве разозлились в феврале прошлого года, когда сообщения о поездке главы страны в Брюссель появились за три дня до визита.

По словам авторов статьи, официальные лица Украины не хотят обсуждать то, что случится, если Россия добьется успеха.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что акты терроризма на территории России свидетельствуют о военной слабости режима украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, совершение терактов со стороны Украины лишь приведет к преждевременной кончине Зеленского.

Джонсон отметил, что ВСУ ничего не могут противопоставить на поле боя армии России, которая продолжает уничтожать технику украинских сил. Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Россия развивает свое наступление.

Зеленский обратился в Раду за продлением военного положения на Украине еще на 90 суток