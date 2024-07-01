В РФ введена уголовная ответственность за нарушение норм антитеррористической защиты

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В России ввели уголовную ответственность за халатность при обеспечении антитеррористической защиты объектов. Ее ужесточили с 1 июля, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Изменения затронули статьи 217.3 УК РФ ("Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов") и 151 ("Подследственность") Уголовно-процессуального кодекса. Согласно документам, под статьи могут подпасть руководители, которые за это же нарушение уже получили несколько административных наказаний, однако так и не обеспечили защиту.

Издание отметило, если нарушения повлекут за собой причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб, то наказанием может стать штраф в размере 1 миллиона рублей. Если в результате погибли люди, то руководителей могут заключить в тюрьму до трех лет.

До этого сотрудники УФСБ РФ по Камчатскому краю задержали местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, после начала спецоперации мужчина установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправлял туда различные данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также планировал передать сведения о местах дислокации российских воинских частей.