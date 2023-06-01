В МИД РФ назвали абсурдными заявления Финляндии о нарушении Венской конвенции

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Заявления Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции абсурдны. Москва зеркально ответила на действия Хельсинки в отношении счетов финских дипломатических миссий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона не раз говорила о том, что краеугольным камнем в дипломатии всегда был и есть принцип взаимности.

"Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. При этом, как вы знаете, на любую операцию установлена фактически запретительная комиссия в пять тысяч евро", – напомнила Захарова.

Она добавила, что финскую сторону не раз предупреждали, что Москва будет вынуждена принять ответные меры.

"Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственном попрании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – сказала представитель МИД.

Ранее МИД Финляндии сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. Как отметил глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, в РФ отправили ноту.

В российском МИД ранее заявили, что благодаря инициативе Финляндии разрушился двусторонний политический диалог. Кроме того, нарушено сотрудничество в сфере торговли и экономики. Также была разорвана связь между городами, регионами, завершено авиа- и железнодорожное сообщение.

Кроме того, финская сторона отказалась от неучастия в военных союзах. Она вступила в блок НАТО, который не скрывает свою направленность против России. В настоящее время появились препятствия для нормальной работы загранучреждений и компаний России в Финляндии.

Финляндия стала членом НАТО