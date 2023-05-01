Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Бывший морпех США Купер Эндрюс, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине под Артемовском. Об этом со ссылкой на семью погибшего сообщает CNN.

"Эндрюс из Кливленда, штат Огайо, получил попадание из миномета, как сказала его мать Уиллоу Эндрюс", – указано в сообщении.

Мужчине было 26 лет, сообщается, что он уехал из Огайо в ноябре 2022 года. Его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте этого года.

Предполагается, что он погиб на дороге, которую ВСУ используют для снабжения Артемовска.

Госдеп США подтвердил "смерть жителя США на Украине", однако в ведомстве отказались раскрыть конкретные детали о гражданине и об обстоятельствах его смерти.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации был убит наемник из Франции, воевавший на стороне ВСУ. Согласно информации СМИ, некий Кевин Д., выполнявший в зоне СВО функции санитара-носильщика, погиб при невыясненных обстоятельствах.



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