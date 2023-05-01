Украинский омбудсмен посоветовал жителям неподконтрольных территорий получить паспорт РФ

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям неподконтрольных Киеву территорий получить гражданство России. Об этом сообщает УНИАН.

Омбудсмен напомнил, что представители украинских властей неоднократно пугали преследованиями за получение российского паспорта. При этом он подчеркнул, что сам не поддерживает такую практику.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное, – сказал Лубинец.

Ранее стало известно, что правительство РФ хочет упростить для соотечественников процесс переселения в Россию из недружественных государств. В частности, планируется разрешить подавать соответствующие заявления в любых странах.

