Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии штурмом нескольких укрепточек "натовских бандитов и украинских нацистов" в районе города Кременная в ЛНР.

Он добавил, что в результате боевых столкновений были ликвидированы девять военнослужащих нацгвардии Украины.

"Один оказался умнее своих коллег и сдался в плен. Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью. Это главное", – отметил глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, список украинских военнопленных пополняется каждый день. Кадыров подчеркнул, что к ним проявляют хорошее отношение, их обеспечивают едой и необходимой медпомощью.

"У каждого военнослужащего ВСУ есть прекрасный шанс остаться в живых и поскорее вернуться к своим родным – это прекратить сопротивление войскам России, сложить оружие и сдаться в плен", – призвал украинских солдат Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных.

Один из командиров подразделения Андрей Тищенко заявил, что теперь у него и его товарищей появилась возможность "отдать должное" киевским властям. Он также добавил, что власти республики оказывают поддержку добровольцам и не ущемляют их.

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