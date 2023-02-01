ФБР обыскивает дом Байдена в Рехобот-Бич

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Федеральное бюро расследований (ФБР) обыскивает дом президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич штата Делавэр, сообщает NBC.

Ранее сообщалось, что в офисе президента США Джозефа Байдена нашли секретные документы. Они были немедленно переданы в национальный архив.

В свою очередь, Байден заявил, что его проинформировали об этой находке. Кроме того, он сказал, что не знает содержимого секретных документов.

Позже следователи Минюста США провели обыск в частном доме Байдена в Делавэре и обнаружили еще шесть секретных документов. Обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. На месте присутствовали адвокаты и представители Белого дома.



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