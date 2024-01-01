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Политика

Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана начинают работу в составе СБ ООН

Фото: depositphotos/ognjen1234

Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана с 1 января на два года становятся членами Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятерка новых непостоянных членов СБ ООН займет места уходящих Габона, Ганы, ОАЭ, Албании и Бразилии.

Глава направления, занимающегося вопросами ООН в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гован заявил, что каждая из стран привнесет свои приоритеты в работу Совбеза.

"Я ожидаю, что Алжир как арабская страна оперативно начнет поднимать вопрос войны в секторе Газа. Не думаю, что краткое рождественское перемирие в Совете по Газе после принятия резолюции 2720 продлится очень долго", – заявил он.

Резолюция 2720 была принята во второй половине декабря и предполагает наращивание и мониторинг доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Эксперт отметил, что и Алжир и Сьерра-Леоне будут обращать внимание на региональный кризис в Сахеле, откуда в прибрежные районы Западной Африки проникают джихадистские группировки.

По мнению Гована, и у других членов СБ ООН есть свои неотложные проблемы – так, Гайана уже обратилась к Совету с просьбой следить за притязаниями Венесуэлы на Эссекибо.

Республика Корея, по его мнению, захочет примкнуть в Совбезе к Японии и США, чтобы привлечь внимание к ракетной и ядерной деятельности КНДР. В то же время Словения продолжит удерживать Украину в повестке дня Совета, однако также будет сосредотачивать внимание других членов на рисках нестабильности в Боснии и Косово.

Председателем Совета безопасности в январе будет Франция. Гован считает, что Париж захочет уделить особое внимание обсуждению вопросов Африки, а также конфликта на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна будет настаивать на расширении Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. По его словам, очень важно привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями.

Министр обратил внимание, что прежде всего необходима реформа Совета безопасности, где Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает шесть мест.

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