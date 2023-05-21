Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о небольшом дожде 22 мая, передает Гидрометцентр России.

"Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 11 градусов тепла", – отмечается в сообщении.

В Московской области прогнозируется температура от 18 до 23 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 9 градусов. Ветер восточный 6–11 метров в секунду.

Синоптики отметили, что атмосферное давление составит порядка 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что свыше трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве на предстоящей неделе. В рабочие дня в городе выпадет от 20 до 25 миллиметров осадков. При этом 21 мая дожди будут несильными – на столицу прольется 1–2 миллиметра осадков.

