Жителей Москвы предупредили о дожде 1 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 1 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Также в столице прогнозируется кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что май в Москве окажется неустойчивым, относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что жителей и гостей столицы ожидает десятидневный холод. По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая.

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