За сутки в России выявили 5 527 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за минувшие сутки выявили 5 527 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве – 1 283, Санкт-Петербурге – 708, Башкортостане – 349, Пермском крае и Подмосковье – по 199.

Госпитализация потребовалась 831-му пациенту. От последствий инфекционного заболевания скончались 58 человек, а выздоровели после прохождения лечения – 7 515.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 798 509 случаев коронавирусной инфекции. За это время благополучно перенесли болезнь 21 207 802 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной. В частности, в ведомстве отметили, что показатели заболеваемости демонстрируют небольшое снижение.



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