08:28Общество
Диетолог предупредила о возникновении зависимости от майонеза
Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Регулярное употребление майонеза может вызвать зависимость. Об этом ТАСС сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.
"Промышленного майонеза можно переесть. Те продукты, которые имеют в составе жир в сочетании с солью или в сочетании с сахаром, воздействуют на опиоидную систему головного мозга и могут при регулярном использовании таких продуктов формировать зависимость", – объяснила она.
Помимо этого, чрезмерное употребление соуса задерживает выведение жидкости из организма и приводит к набору веса. Некоторые компоненты майонеза могут вызвать аллергию.
Салаты для новогоднего застолья диетолог посоветовала заправлять домашним майонезом. За 10 минут, заверила Королева, в домашних условиях можно сделать банку натурального соуса.
Ранее Королева сообщила, что приготовленные для праздничного застолья салаты необходимо съедать сразу после их приготовления. Дальнейшее хранение майонезных салатов может привести к отравлению. В связи с этим диетолог посоветовала готовить небольшие порции.
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