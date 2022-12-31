06:35Общество
Облачная погода с небольшими осадками ожидает москвичей в последний день года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе в субботу, 31 декабря, ожидается облачная погода с небольшими и местами умеренными осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов тепла. В области будет чуть холоднее – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега.
Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Из-за гололедицы желтый уровень погодной опасности был продлен до вечера 2 января.
Ранее сообщалось, что 1 января в Москве сможет стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1973 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 4,2 градусов. 1 января 2023 года ожидается температура от 3 до 5 градусов тепла.
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