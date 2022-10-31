В Госдуме предложили увеличить в 2 раза пенсионные коэффициенты за рождение детей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект о двукратном увеличение пенсионных коэффициентов за рождение детей, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

"Воспитание детей – наверное, самая сложная работа. Уход за ребенком должен не просто засчитываться в страховой стаж, но и приносить повышенные пенсионные баллы", – написал парламентарий в своем телеграм-канале

В настоящее время коэффициент засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком составляет 1,8 в отношении первого ребенка, 3,6 – в отношении второго, 5,4 – третьего и четвертого, говорится в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, то коэффициент за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком составит 3,6 – в отношении первого ребенка, 7,2 – второго, 10,8 – третьего или четвертого, отмечают авторы инициативы.

Поправки предлагается внести в статью закона "О страховых пенсиях". По мнению депутатов от фракции ЛДПР, данная инициатива положительно скажется на рождаемости и достатке семей.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать бессрочной программу материнского капитала в России. По словам авторов инициативы, проект направлен на решение демографической проблемы в стране.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!