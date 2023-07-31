Москвичам рассказали о погоде 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 31 июля, в Москве и области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что на этой неделе в Москве прогнозируется до 30 градусов тепла.

Он рассказал, что во вторник максимальная температура воздуха вырастет до 28 градусов, а в среду – до 30 градусов. При этом со среды по пятницу в городе возможны небольшие дожди.

Кроме того, Тишковец спрогнозировал, что в выходные антициклон принесет в Москву азиатский зной и не исключил, что показатели термометров превысят 30-градусную отметку.

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