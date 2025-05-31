До 27 градусов тепла, дождь и град ожидаются в Москве 31 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 25 до 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в субботу, 31 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и град. В Подмосковье – от 22 до 27 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер – юго-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду, при грозе порывы достигнут до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила град в конце мая в Москве. По ее словам, в городе установилась погода с пониженным атмосферным давлением. Кроме того, вторичные фронты принесли осадки.

Также в Москве 31 мая был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до 22:00, пожароопасность – четвертый класс. Кроме того, этот же класс пожароопасности объявлен с 02:00 до 22:00 31 мая в Подмосковье.