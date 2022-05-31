В России за сутки госпитализировали 2 536 человек с COVID-19

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В России за сутки госпитализировали 2 536 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Согласно опубликованным данным, это на 184,6% выше показателя предыдущего дня.

Кроме того, сообщается о 5 486 пациентах, которые были выписаны после лечения от коронавируса.

За сутки подтверждено 3 526 новых случаев COVID-19. Скончались 88 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не стоит ожидать мощной волны коронавируса. Однако она не исключила возможности возвращения любых, даже уже забытых вариантов вируса.

При этом, как уточнил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, заразность оспы обезьян, которая начала активно распространяться по всему миру, значительно ниже, чем у коронавируса. По его словам, показатель новых зараженных от одного больного составляет около 0,5 или меньше. При этом при коронавирусе зараженный может передать инфекцию четырем людям.