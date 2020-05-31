Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 мая, 21:55

Коронавирус может быть связан с нарушением свертываемости крови – Попова

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"Если мы раньше с самого начала предполагали <...>, что это истинная пневмония, то совсем недавно, а для болезни эта очень недавно, это полтора месяца, стало понятно, что это патогенез", – сообщила Попова. По словам главы ведомства, патогенез, о котором идет речь, связан с нарушением свертываемости крови.

Она подчеркнула, что для понимания, как коронавирус влияет на человеческий организм в дальнейшем и после выздоровления, требуется время. В настоящий момент изучением последствий COVID-19 на организм заняты ученые, заключила глава Роспотребнадзора.

Всего в РФ выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

Ранее стало известно, что ограничения из-за COVID-19 в России не будут снимать одновременно. Сейчас некоторые субъекты находятся на первом этапе снятия ограничений, некоторые – на втором, добавила Попова.

Что представляет из себя тест на антитела к коронавирусу

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать