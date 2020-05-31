Коронавирус может быть связан с нарушением свертываемости крови – Попова

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Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"Если мы раньше с самого начала предполагали <...>, что это истинная пневмония, то совсем недавно, а для болезни эта очень недавно, это полтора месяца, стало понятно, что это патогенез", – сообщила Попова. По словам главы ведомства, патогенез, о котором идет речь, связан с нарушением свертываемости крови.

Она подчеркнула, что для понимания, как коронавирус влияет на человеческий организм в дальнейшем и после выздоровления, требуется время. В настоящий момент изучением последствий COVID-19 на организм заняты ученые, заключила глава Роспотребнадзора.

Всего в РФ выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

Ранее стало известно, что ограничения из-за COVID-19 в России не будут снимать одновременно. Сейчас некоторые субъекты находятся на первом этапе снятия ограничений, некоторые – на втором, добавила Попова.