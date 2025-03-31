Мурашко: сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ прошел лучше предыдущего

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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом с конца 2024 года по начало 2025 года оказался ниже показателя предыдущего сезона, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Во-первых, уровень заболеваемости был ниже, плюс в этом году мы использовали новую вакцину для лиц старшего возраста", – цитирует Мурашко ТАСС.

В конце прошлого года в стране шла активная вакцинация населения против гриппа и пневмококка. В частности, на 20% снизилась смертность у лиц старшего возраста. В это же время в стране от гриппа скончались всего несколько человек, добавил Мурашко.

"Все летальные исходы среди тех, кто, к сожалению, не вакцинировался против гриппа, поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты", – заключил он.

Ранее столичный Депздрав сообщал о завершении пика заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. По последним данным, эпидемиологическая ситуация в Москве находится под контролем.

Кроме снижения доли госпитализированных от общего числа заболевших, наблюдается и снижение заболеваемости COVID-19. Количество госпитализаций с коронавирусом минимально, отмечали в департаменте.

