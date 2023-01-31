Юрист оценила предложение уточнить критерии признания наследника недостойным

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение уточнить в РФ критерии признания наследника недостойным, передает RT.

По словам эксперта, в России часты случаи, когда дети проживают с матерью, а отец может находиться в другом регионе и не принимать участия в жизни ребенка.

"Если родитель не уплачивал алименты, в этом случае в дальнейшем другие наследники через суд могут просить признать данного наследника недостойным. Я поддерживаю. Это отвечает интересам общества", – заявила юрист.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил уточнить судебный порядок признания наследника недостойным. Он заявил, что участились случаи, когда отдалившиеся от детей родители предпринимают попытки вступить в наследство после гибели сына или дочери в зоне проведения специальной военной операции.

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