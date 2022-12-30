Очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Густые дымки и очаги туманов ожидаются в Москве в ночь на субботу, 31 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В столичный регион пришла оттепель, а вместе с ней, как и ожидалось, пришли густые дымки и очаги туманов", – написал синоптик.

Он предупредил, что видимость ухудшится до 600–1000 метров, что может отразиться на движении транспорта и работе аэропортов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал самое теплое 1 января в Москве за последние 50 лет. Температура в новогоднюю ночь в Москве будет от 0 до 2 градусов, небольшие осадки преимущественно в виде снега, но иногда – мороси.

1 января в связи с перемещением воздушных масс с юга Атлантики, Средиземного моря и с севера Африки, температура поднимется от плюс 3 до плюс 5 градусов. Несмотря на мягкую погоду, новогодняя ночь будет снежной, высота сугробов может достичь 30–32 сантиметров. 2 января циклон будет меняться, а уже 3 января ночью ожидается температура от -4 до -5.



"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 31 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!