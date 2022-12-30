Для заключенных московских СИЗО подготовили новогоднее меню

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Столичное управление ФСИН в преддверии Нового года подготовило праздничное меню для заключенных городских СИЗО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"31 декабря 2022 года в СИЗО УФСИН России по Москве для подозреваемых, обвиняемых и осужденных составлено праздничное меню. В нем предусмотрены гречневая каша с мясными котлетами, различные салаты и блюда национальной кухни", – заявили в управлении.

Там отметили, что все содержащиеся под стражей граждане в новогоднюю ночь смогут посмотреть поздравление президента России. Кроме того, для подследственных из отрядов по хозяйственному обслуживанию будут организованы культурно-массовые мероприятия, концерты художественной самодеятельности, спортивные турниры и новогодние викторины.

Ранее сообщалось, что число мест для осужденных к принудительным работам в исправительных центрах планируют увеличить с 37 до 89 тысяч в 2024 году.

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