В Москве выявили 1 420 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице за прошедшие сутки выявили 1 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В больницу с инфекцией попали еще 123 человека, выздоровели 1 659 пациентов, умерли 13 человек.

Всего в городе зафиксировали 3 299 120 случаев коронавируса, с болезнью справились 3 104 510 пациентов, скончались 47 463 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной.

На заключительном в 2022 году селекторном совещании ведомства было отмечено, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 7%. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних каникул и после них.

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