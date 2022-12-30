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12:44

Общество

Новый год начнется в Москве с рекордного тепла – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 1 января 2023 года может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1973 года. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В 1973 году максимальная температура 1 января была 4,2 градуса тепла. По расчетам мы должны все-таки побить этот рекорд. По прогнозу, днем 1 января 2023 года ожидается 3...5 градусов. Приблизительно это будет 4,5...4,8 градуса тепла.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

"Дальше будет потихоньку идти холод с северо-востока, с Карского моря. Днем 2 января еще будет плюс, но уже похолоднее, где-то 1…2 градуса. Днем 3 января ожидается -1…-2 градуса", – уточнил синоптик.

По прогнозам специалиста, в дневные часы 4 января столбики термометров опустятся уже до -2...-5 градусов. В последующие дни прогнозируется еще большее похолодание.

5 января будет понижение температуры до -10. Дальше, 6–7 января, может быть даже -15...-20 градусов.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус назвал регионы, где 31 декабря и 1 января установится майская погода. По его словам, речь идет про Краснодарский край, Крым, а также Черноморское побережье Кавказа. Согласно прогнозам, столбики термометров там могут подняться до 15 градусов.

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