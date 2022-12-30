Новый год начнется в Москве с рекордного тепла – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 1 января 2023 года может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1973 года. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В 1973 году максимальная температура 1 января была 4,2 градуса тепла. По расчетам мы должны все-таки побить этот рекорд. По прогнозу, днем 1 января 2023 года ожидается 3...5 градусов. Приблизительно это будет 4,5...4,8 градуса тепла.

"Дальше будет потихоньку идти холод с северо-востока, с Карского моря. Днем 2 января еще будет плюс, но уже похолоднее, где-то 1…2 градуса. Днем 3 января ожидается -1…-2 градуса", – уточнил синоптик.

По прогнозам специалиста, в дневные часы 4 января столбики термометров опустятся уже до -2...-5 градусов. В последующие дни прогнозируется еще большее похолодание.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 5 января будет понижение температуры до -10. Дальше, 6–7 января, может быть даже -15...-20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус назвал регионы, где 31 декабря и 1 января установится майская погода. По его словам, речь идет про Краснодарский край, Крым, а также Черноморское побережье Кавказа. Согласно прогнозам, столбики термометров там могут подняться до 15 градусов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!