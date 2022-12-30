12:44Общество
Новый год начнется в Москве с рекордного тепла – синоптик
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице 1 января 2023 года может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1973 года. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Дальше будет потихоньку идти холод с северо-востока, с Карского моря. Днем 2 января еще будет плюс, но уже похолоднее, где-то 1…2 градуса. Днем 3 января ожидается -1…-2 градуса", – уточнил синоптик.
По прогнозам специалиста, в дневные часы 4 января столбики термометров опустятся уже до -2...-5 градусов. В последующие дни прогнозируется еще большее похолодание.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус назвал регионы, где 31 декабря и 1 января установится майская погода. По его словам, речь идет про Краснодарский край, Крым, а также Черноморское побережье Кавказа. Согласно прогнозам, столбики термометров там могут подняться до 15 градусов.
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