Москвичи стали чаще страховаться от спортивных травм в 2022 году – исследование

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2022 году жители столицы оформили более 10 миллионов страховых полисов, что на 31% больше, чем в прошлом году. Об этом Москве 24 рассказал исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.

Исследование показало, что у москвичей значительно возрос интерес к специализированной программе для спортсменов "Спортивная защита". Она предусматривает страховку от несчастных случаев при занятиях спортом.

В 2022 году жители столицы оформили почти 190 тысяч таких полисов. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, отметил Абрамов.





Александр Абрамов исполнительный директор "СберСтрахования" Наиболее востребованным видом страхования по-прежнему является защита денежных средств на банковских картах и счетах. По данной программе было оформлено 4,4 миллиона договоров, что на 21% больше, чем в 2021 году.

Также, по словам Абрамова, у жителей столицы в 2022 году возрос интерес к ипотечному и добровольному страхованию жилья. В первом случае москвичи приобрели 1,7 миллиона полисов. Это на 13% больше, чем в 2021 году. Во втором случае было оформлено 755 тысяч полисов. Это на 47% больше прошлогодних показателей.

Ранее аналитики назвали самые востребованные услуги по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) среди россиян. Граждане чаще всего обращались за общим анализом крови (11%), а также консультацией терапевта (16%).



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