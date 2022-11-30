15:55Общество
Назван вес случайно съедаемого человеком микропластика за год
Фото: depositphotos/pressmaster
Микропластик попадает в организм человека всеми возможными путями. В эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников озвучил вес случайно съедаемого микропластика человеком за год.
Материал попадает в организм через воду, косметику, морепродукты и другими путями. Микропластик не имеет свойства разлагаться, он выходит из организма естественным путем, сообщил эксперт.
"В год мы съедаем 260 граммов пластика, за 10 лет – 2,6 килограмма", – рассказал Мясников.
Специалист предупредил, что материал также может проникнуть в организм человека из атмосферы – от трущихся автомобильных шин. В воде с бутылками и чайных пакетиках также может содержаться этот материал.
В настоящее время врачи продолжают встречать микропластик в опухолях легких. В 2022 году он был обнаружен в крови человека.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил россиян об опасности употребления пищи из пластиковой тары. Он порекомендовал не разогревать и не хранить еду в посуде из пластика.
По его словам, в составе материала числятся вредные вещества, в том числе полифенольные, бензольные соединения. Микропластик и компоненты пластика оказывают негативное влияние на фертильность, иммунную и эндокринную системы человека, предостерег Кутушов.
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