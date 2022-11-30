В Гильдии риелторов оценили идею создания единого реестра специалистов

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Идея создания в России единого реестра риелторов является разумной, если ее реализация не повлечет ужесточения регулятивного давления, заявил вице-президент Гильдии риелторов РФ Олег Самойлов. Об этом сообщает RT.

"Я поддерживаю, но единственный нюанс заключается в том, что регулирование должно быть разумным: не давящим, а способствующим деятельности квалифицированных и законопослушных специалистов и отсекающим тех, кто не подходит по этим параметрам", – сказал он.

Самойлов отметил, что органы государственной власти должны наладить взаимодействие с представителями отрасли, поскольку законодатели не могут знать всех нюансов работы рынка.

"Предложение должно быть реализовано в тесном сотрудничестве", – добавил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект о создании единого реестра риелторов на рынке недвижимости. Данную инициативу он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Документом также предлагается создать контролирующий деятельность риелторов орган государственной власти, систему обязательного страхования сделок по недвижимости и другие условия для повышения безопасности на рынке.

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