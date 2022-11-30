В Москве за сутки выявили 1 405 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние 24 часа в Москве выявили 1 405 случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки в городе было госпитализировано 210 пациентов с COVID-19. За это время выздоровели 1 079 человек, умерли 16.

С начала пандемии в Москве выявили 3 256 813 случаев коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 064 219 пациентов, умерли 46 987 человек.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в Москве есть пациенты, которые крайне тяжело переносят коронавирусную инфекцию. По его словам, 176 из них в настоящее время находятся в реанимации.

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