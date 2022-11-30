Юрист объяснил, в каких случаях можно получить отсрочку по уплате налогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 декабря в России подходит к концу срок уплаты налогов на имущество физических лиц, напомнил юрист Денис Скрябин. Гражданам, которые не успеют вовремя перевести необходимые суммы государству, начнут начисляться пени и штрафы.

Однако в некоторых случаях можно получить так называемую отсрочку по уплате налогов. Для этого необходимо предоставить в ФНС доказательства, что уплата на данный момент затруднительна либо невозможна, пояснил эксперт.

"Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", – рассказал Скрябин в интервью радио Sputnik.

Юрист подчеркнул, что такая отсрочка не является освобождением от уплаты налогов. Если гражданин, находясь в трудной жизненной ситуации, не сможет заплатить в 2022 году налоги за 2021 год, то позднее ему все равно придется это сделать.

По словам Скрябина, обычно такая отсрочка оформляется как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. В этот период гражданину не начисляются пени.

Ранее сообщалось, что российских пенсионеров могут освободить от налога на дачные дома. Соответствующее предложение федеральная риелторская компания "Этажи" направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.



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